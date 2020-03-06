Chord Gitar dan Lirik Lagu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI

Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI

Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI
kompas.com
Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI 

Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI

POS-KUPANG.COM - Berikut ini Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI

Intro: C Am F Am G

C
Matamu butakan hatiku

Am
Senyummu menggoda jiwaku

F         Am    G
Aku menyerah~~

(*)
C
Suaramu terus memanggilku

Am
Wajahmu ada di mimpiku

F         Am   G
Aku menyerah~~

(#)
Am       G                 F
Malaikat di sampingku mengingatkan

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Tags
Chord Gitar dan Lirik Lagu
Judika
Malaikat
Indonesian Idol
RCTI
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews
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