Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI

Intro: C Am F Am G

C

Matamu butakan hatiku

Am

Senyummu menggoda jiwaku

F Am G

Aku menyerah~~

(*)

C

Suaramu terus memanggilku

Am

Wajahmu ada di mimpiku

F Am G

Aku menyerah~~

(#)

Am G F

Malaikat di sampingku mengingatkan