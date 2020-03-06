Chord Gitar dan Lirik Lagu
Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI
Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI
kompas.com
Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI
Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI
POS-KUPANG.COM - Berikut ini Chord Gitar dan Lirik Lagu Malaikat Dari Judika, Juri Indonesian Idol RCTI
Intro: C Am F Am G
C
Matamu butakan hatiku
Am
Senyummu menggoda jiwaku
F Am G
Aku menyerah~~
(*)
C
Suaramu terus memanggilku
Am
Wajahmu ada di mimpiku
F Am G
Aku menyerah~~
(#)
Am G F
Malaikat di sampingku mengingatkan
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews