Ternyata Persib Bandung dan Arema FC Sama Sama Punya Keunggulan Miliki Pemain Top Skorer, Info

Andik Vermansah dan Alberto Goncalves merayakan gol pada laga timnas Indonesia Vs Vanuatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (15/6/2019).

POS KUPANG.COM--Pekan kedua kompetisi Liga 1 2020 akan menyajikan duel seru Arema FC vs Persib Bandung.

Laga Arema FC vs Persib bakal digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Minggu (8/3/2020).

Duel berlabel big match antara Arema FC vs Persib diprediksi bakal berjalan sengit.

Sebab, kedua tim sama-sama meraih hasil bagus pada pekan pertama.

Maung Bandung, julukan Persib, sukses menjungkalkan Persela Lamongan dengan skor 3-0 pada pertandingan pekan pertama, Minggu (1/3/2020).

Sedangkan, Arema FC berhasil menaklukkan tuan rumah Tira Persikabo dengan skor 2-0 pada pertandingan pembuka, Senin (2/3/2020).

Tak hanya menjadi laga adu gengsi, pertandingan akhir pekan nanti juga akan menjadi duel adu tajam dua penyerang andalan masing-masing tim, yaitu Kushedya Hari Yudo dan Wander Luiz.

Kushedya Hari Yudo dan Wander Luiz sama-sama tampil gemilang dengan mencetak brace alias dua gol pada laga pekan pertama.

Tak hanya itu, Wander Luiz dan Kushedya Hari Yudo juga merupakan striker pilhan Liga 1 2020 pada pekan ini.

Keduanya masuk dalam best team of the week #1 menurut Liga 1 2020.

Penilaian tersebut didasarkan pada penampilan moncernya di laga perdana.