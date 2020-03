Link Live Streaming BeIn Sports Cagliari vs AS Roma Liga Italia Pekan ke-26, Senin 2/2 Jam 00.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung & Live Streaming BeIn Sports Cagliari vs AS Roma Liga Italia, Senin (2/3/2020) dini hari WIB.

Link Live Streaming BeIn Sports Cagliari vs AS Roma bisa diakses di bagian akhir berita ini.

Pertandingan Cagliari vs AS Roma akan digelar di Stadion Sardegna Arena, Senin (2/3/2020) dini hari.

Live Streaming Cagliari vs AS Roma dapat disaksikan di TV Online Live Streaming BeIn Sport, kick off mulai pukul 00.00 WIB.

AS Roma saat ini menempati posisi lima klasemen sementara dengan raihan poin 42 poin,

AS Roma terpaut tiga poin dari Atalanta di posisi empat klasemen.

Namun, Atalanta masih punya satu laga lagi dimana pekan lalu laga kontra sassuolo harus ditunda akibat virus Corona.

AS Roma cukup percaya diri menatap lawatan ke markas Cagliari.

AS Roma di laga terakhirnya menang 4-0 saat menjamu Lecce dipertandingan Liga Italia pekan lalu.