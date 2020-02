Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com Persebaya vs Persik, Sabtu 29/2 Jam 18.30 WIB 

Nonton Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Liga 1 2020, Sabtu 29/2 Jam 18.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio.com Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di pertandingan perdana Liga 1 2020, Sabtu 29 September 2020 malam.

Video Live Streaming Vidio.com Persebaya Surabaya vs Persik Kediri tersaji di link Live Streaming Indosiar ( Live Streaming Vidio.com) di bagian berita ini.

Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri akan disiarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo via Live Streaming Indosiar pukul 18.30 WIB.

Untuk Siaran Langsung Indosiar Liga 1 2020 gratis bisa dinikmati melalui antena UHF di saluran Indosiar dan OChannel, karena hak siar untuk tayangan Free to Air (FTA) memang sudah diberikan secara eksklusif kepada Emtek.

Jika di daerah Anda tidak bisa menangkap sinyal UHF, pilihannya hanya bisa berlangganan baik melalui tv satelit/parabola MNC Vision dan K-Vision maupun tv kabel melalui layanan MNC Play.

Pekan pertama Liga 1 2020 akan memainkan sembilan pertandingan dimulai pada Sabtu (29/2/2020) hingga Senin (2/3/2020).

Sembilan pertandingan itu ialah Persebaya vs Persik, Madura United Vs Barito Putera, Persiraja vs Bhayangkara FC, Persipura vs PSIS, Persija vs Borneo FC, PSM vs PSS, Persib vs Persela, Bali United vs Persita, dan PS Tira Persikabo vs Arema FC.

Dari sembilan pertandingan tersebut akan ada empat pertandingan yang disiarkan langsung di Indosiar.

Pada laga malam ini, tersaji laga Persebaya vs Persik Kediri, Persiraja vs Bhayangkara FC dan Madura United vs Barito Putera.