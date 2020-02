Jadwal Pertandingan dan Live Streaming Liga 1 2020 Mulai Sabtu 29 Februari 2020, Persebaya vs Persik

Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio.com Liga 1 2020, Persebaya Surabaya vs Persik, Sabtu

Ini Jadwal Pertandingan dan Live Streaming Liga 1 2020 Mulai Sabtu 29 Februari 2020, Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, Madura United vs Persiraja Banca Aceh

POS-KUPANG.COM - Pertandingan Liga 1 2020, kompetisi kasta teratas Indonesia akan resmi bergulir mulai Sabtu 29 Februari 2020.

Pihak PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi, telah merilis jadwal pekan perdana Liga 1 2020.

Jadwal Liga 1 2020 pekan perdana akan dibuka dengan duel tim sesama Jawa Timur, yakni Persebaya Surabaya vs Persik Kediri.

Laga Persebaya vs Persik dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 29 Februari 2020 pukul 18.30 WIB.

Ini akan menjadi pertemuan kedua tim pada tahun 2020 ini.

Sebelumnya, Persebaya vs Persik sudah saling berhadapan di turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2020.

Saat itu, Persebaya menang atas Persik dengan skor 3-1.

Selain Persebaya vs Persik, ada dua laga lain yang berlangsung pad hari yang sama, yakni Madura United vs Barito Putera dan Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC.

• LIVE Streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs Persik Kediri Liga 1 2020, Sabtu 29/2 Jam 18.30 WIB.

Pada hari berikutnya atau Minggu (1/3/2020), ada lima pertandingan yang akan berlangsung.