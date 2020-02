Lirik Lagu dan Chord Gitar Sheila On 7 Sebuah Kisah Klasik, Sampai Jumpa Kawanku

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Sebuah Kisah Klasik

Penyanyi: Sheila On 7

[Intro]

G

[Verse 1]

Am

Jabat tanganku

G

Mungkin untuk yang terakhir kali

Am

Kita berbincang

Em

Tentang memori dimasa itu

Am

Peluk tubuhku

G

Usapkan juga air mataku

Am

Kita terharu

Em

Seakan tiada bertemu lagi



[Chorus]

C

Bersenang-senanglah

Bm Am

Karena hari ini akan kita rindukan dihari nanti

G

Sebuah kisah klasik untuk masa depan

C

Bersenang-senanglah

Bm

Karena waktu ini akan kita banggakan

Am D G

Dihari tua hooo,.,.



[Verse 2]

C Bm

Sampai jumpa kawanku semoga kita selalu

Am G

Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan

C Bm

Sampai jumpa kawanku semoga kita selalu

Am G

Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan



Interlude : Am Bm C D Bm C D



[Chorus]

C

Bersenang-senanglah

Bm

Karena waktu ini akan kita banggakan

Am D G

Dihari tua hooo,.,.



Balik ke Reff



[Interlude]

C Bm Am G (x2)



[Outro]

Am G

Mungkin diriku masih ingin bersama kalian

Am Em

Mungkin jiwa ku masih mau sanjungan kalian

