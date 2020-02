Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio.com Liga 1 2020, Persebaya Surabaya vs Persik, Sabtu

Jadwal Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com Liga 1 2020, Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri

POS-KUPANG.COM - Nonton Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio.com Persebaya Surabaya vs Persik Kediri Liga 1 2020, Sabtu (29/2/2020) malam.

Siaran langsung Persebaya Surabaya vs Persik Kediri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya mulai pukul 18.30 WIB.

Selain melalui siaran langsung Indosiar, pertandingan Liga 1 2020 juga dapat disaksikan melalui tayangan live streaming via vidio.com dan O Channel.

Link live streaming Liga 1 2020 dapat diakses di tautan yang ada di akhir berita.

Selain laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, pada hari pertama dimulainya kompetisi Liga 1 2020, juga akan dipertandingan dua laga lainnya yakni Madura United vs Barito Putera yang ditayangan secara live streaming via O Channel.

Laga Madura United vs Barito Putera dapat disaksikan mulai pukul 19.00 WIB.

Sementara itu laga lainnya yang akan dipertandingkan adalah Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC yang disiarkan secara live streaming via vidio.com mulai pukul 20.2020 WIB.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 2020 pekan pertama :

Sabtu, 29 Maret 2020