Luna Maya Pamer Tawa Lebar Saat Liburan di Turki, Sindir Syahrini dan Reino Barack? Ini Kata Netizen

Aktris 36 tahun ini memilih sibuk jalan-jalan ke luar negeri dan melakukan banyak hal yang ia ingin lakukan sejak lama.

Karena hobi barunya itu, Luna beberapa kali diisukan menjalin hubungan spesial dengan beberapa pria.

Salah satunya yang sempat ramai jadi perbincangan adalah pria asal Jepang, Ryochin.

Sayangnya, kabar tersebut belum terbukti kebenarannya lantaran baik Luna maupun Ryochin tak ada yang mengiyakan hubungan tersebut.

Lantaran masih menyandang status jomlo, sepertinya Luna memanfaatkannya dengan berlibur dan mengeksplorasi negara-negara yang belum pernah ia kunjungi.

Salah satunya yang baru-baru ini jadi tujuan adalah Cappadocia, Turki.

Hal itu terlihat dari beberapa foto yang dibagikan Luna pada laman Instagramnya baru-baru ini.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini memposting foto dirinya berlatar Devrent (Imaginary Valley), salah satu tempat wisata yang ada di Turki.

Luna pun memamerkan tawa lebarnya seolah menyindir sang mantan kekasih yang baru saja merayakan satu tahun pernikahannya.

Yap, pada hari ini, Kamis (27/2/2020), Reino Barack dan Syahrini genap setahun mengarungi bahtera rumah tangga.

"Go where you feel alive. #turkey #travelsecrets," tulisnya seperti dikutip Grid.ID dari Instagram lunamaya pada Kamis (27/2/2020).