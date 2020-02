Pihak PN Oelamasi Didatangi Tim Assessment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu dari Tim PT Kupang

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Pengadilan Negeri Oelamasi ( PN Oelamasi), Kabupaten Kupang, mendapat kehormatan kunjungan Pembinaan Dan Pengawasan Daerah serta Assessment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke-3 dari Tim Pengadilan Tinggi Kupang ( PT Kupang).

Dari Rilis Humas PN Oelamasi, Selasa (25/2) menyebutkan, Tim Pengadilan Tinggi Kupang dipimpin, I Gede Komang Adynatha, SH, MHum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang) bersama anggota tim sebanyak 18 personil dan diterima secara langsung oleh Ketua PN Oelamasi, Decky A. S. Nitbani, SH, MH bersama seluruh aparatur Pengadilan Negeri Oelamasi.

• Bupati Ngada Keluarkan Instruksi Terkait Penyakit ASF, Simak Liputannya!

Kegiatan pembinaan dan pengawasan daerah serta Assessment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke-3 Pengadilan Tinggi Kupang di Pengadilan Negeri Oelamasi diawali dengan opening meeting yang dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Oelamasi.

Dimana kegiatan ini bersifat mandatory atau wajib sebagai wujud dari profesionalitas manajemen peradilan yang tertib administrasi. Dan, memberikan layanan yang prima dan akuntabel serta inovatif kepada pengguna pengadilan dalam menjaga pencapaian tujuan visi badan peradilan, yaitu, terwujudnya Badan Peradilan yang Agung atau secara khusus visi PN Oelamasi yaitu, Terwujudnya Pengadilan Negeri Oelamasi Yang Agung.

• TRIBUN WIKI: Menikmati Buah Naga di Kampung Pajoreja Mauponggo

Setelah melakukan opening meeting, Tim Pembinaan dan Pengawasan daerah serta Assessment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke-3 Pengadilan Tinggi Kupang.

Kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan di bagian teknis yakni : kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata serta kepaniteraan hukum. Juga di bagian non teknis yakni : sub bagian kepegawaian dan ortala, sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, serta sub bagian umum dan keuangan.

Tim juga asesment surveilen APM terhadap 4 (empat) Pilar serta supervisi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Juga melakukan observasi terhadap seluruh sarana prasarana dan layanan yang ada di PN Oelamasi.

Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga malam hari ini, diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh aparatur PN Oelamasi dalam memberikan keterangan maupun evidence yang diminta oleh Tim.

Selanjutnya diakhir kegiatan dilaksanakan acara closing meeting.

Dalam cloosing meeting tersebut dipaparkan hasil pembinaan dan pengawasan daerah serta Assessment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke-3 Pengadilan Tinggi Kupang di Pengadilan Negeri Oelamasi.

Dimana selanjutnya hasil pembinaan dan pengawasan daerah serta Asesment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke-3 Pengadilan Tinggi Kupang di Pengadilan Negeri Oelamasi diserahkan oleh Tim Pengawas, Hakim Tinggi, H. Abdul Bari A. Rahim, SH., MH. berupa Laporan Hasil Pengawasan Daerah dan Bapak Sugiyanto, SH, MHum berupa laporan Hasil Asesment Surveilen ketiga yang diterima oleh KPN Oleamasi, Decky A. S. Nitbani, SH, MH.

Bahwa Laporan hasil pembinaan dan pengawasan serta Asesment Surveilen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke-3 Pengadilan Negeri Oelamasi secara umum telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik.

Walaupun ditemukan beberapa perbaikan yang direkomendasikan oleh Tim Pengawas Daerah dan Asesment Surveilen APM untuk segera di monitoring dan evaluasi serta ditindaklanjuti dan dilaporkan hasil tindaklanjutnya. Dengan harapan PN Oelamasi terus meningkatkan kinerja dan layanannya guna meraih visi dan misi yang telah ditetapkan. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Edi Hayong)