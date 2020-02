Selamat! Album Baru BTS Meledak di Pasar Amerika, Justin Bieber Langsung Bilang Ini ARMY Heboh

POS-KUPANG.COM - Selamat! Album Baru BTS Meledak di Pasar Amerika, Justin Bieber Langsung Bilang Ini ARMY Heboh

Grup BTS berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan album terbaru mereka, Map Of The Soul: 7.

Album baru BTS, Map Of The Soul: 7, diketahui telah dirilis secara global pada Jumat (23/2/2020).

Hanya beberapa jam setelah merilis, semua lagu dari album Map Of The Soul: 7 masuk ke jajaran Top 200 Songs di iTunes Amerika Serikat.

Mengutip Newsweek, Minggu (23/2/2020), 20 lagu dari Map Of The Soul: 7 berhasil menempati 20 peringkat teratas di chart iTunes Amerika Serikat.

Single utama dari album Map Of The Soul: 7 yang bertajuk ON menduduki peringkat pertama.

Kemudian disusul dengan lagu remix ON feat Sia yang menempati posisi kedua.

Kesuksesan BTS di Amerika Serikat ini pun mendapatkan apresiasi dari Justin Bieber.

Lewat akun Twitter miliknya, Bieber mengucapkan selamat kepada BTS.