LINK Live Streaming Inter Milan vs Samdoria di RCTI, Jam 02:45 WIB Dini Hari Nanti

POS-KUPANG.COM - Jadwal Bola Malam Ini Minggu 23 Februari, Manchester United vs Watford , Arsenal vs Everton, Inter Milan vs Sampdoria

Sejumlah laga menarik akan hadir dalam lanjutan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol di penghujung pekan ini.

Inilah Jadwal Bola Malam Ini Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol disertai link live streaming yang bisa disaksikan melalui Mola TV RCTI TVRI BeinSport

Pada Jadwal Bola Malam Ini, kesebelasan Manchester United akan bertanding melawan Watford di Liga Inggris.

Aksi Manchester United ini dapat disaksikan melalui TVRI dan Mola TV pada pukul 21.00 WIB malam nanti.

Sementara di Jadwal Bola Malam Ini, Arsenal vs Everton, Liga Inggris dapat Anda saksikan melalui jaringan live streaming Mola TV pada pukul 22:30 WIB atau 10.30 malam ini.

Sedang laga Inter Milan vs Sampdoria di Liga Italia, bisa disaksikan melalui stasiun RCTI pada pukul 02:45 dini hari ini.

Berikut Jadwal Bola Malam Ini lengkap:

Minggu, 23 Februari 2020

18:00 Osasuna vs Granada, La Liga Spanyol

18:30 Genoa vs Lazio, Liga Italia Seri A

20:00 Deportivo Alavés vs Athletic Club, La Liga Spanyol

21:00 Atalanta vs Sassuolo, Liga Italia Seri A

21:00 Hellas Verona vs Cagliari, Liga Italia Seri A

21:00 Torino vs Parma, Liga Italia Seri A

21:00 Manchester United vs Watford, Liga Primer Inggris, TVRI, Mola TV

21:00 Wolverhampton Wanderers vs Norwich City, Liga Primer Inggris, Mola TV

21:30 Bayer Leverkusen vs Augsburg, Bundesliga Jerman, FOX Sports

22:00 Real Valladolid vs Espanyol, La Liga Spanyol

22:30 Arsenal vs Everton, Liga Primer Inggris, Mola TV



Senin, 24 Februari 2020

00:00 Roma vs Lecce, Liga Italia Seri A, beIN Sports 2

00:00 Wolfsburg vs Mainz 05, Bundesliga Jerman, FOX Sports

00:30 Getafe vs Sevilla, La Liga Spanyol

02:45 Inter Milan vs Sampdoria, Liga Italia Seri A, RCTI

03:00 Atlético Madrid vs Villarreal, La Liga Spanyol