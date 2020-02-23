Jadwal Acara TV

JADWAL TV Minggu 23 Februari, Cinta Karena Cinta, Live Streaming SCTV Jam 8.30 Malam ini

JADWAL TV Minggu 23 Februari, Cinta Karena Cinta, live streaming SCTV Jam 8.30 Malam ini

POS-KUPANG.COM - JADWAL TV Minggu 23 Februari, Cinta Karena Cinta, live streaming SCTV Jam 8.30 Malam ini

Simak jadwal tv yang tayang hari ini Minggu (23/2/2020) MasterChef Indonesia S6 akan tayang pukul 16.30 WIB di RCTI.

Beragam acara di jadwal tv  yang ditayangkan dapat menemani hari libur Anda bersama keluarga dan teman-teman.

Sebuah film superhero asal Amerika berjudul 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows' akan tayang pukul 21.00 WIB di Bioskop Trans TV.

Pukul 21.00 WIB di NET TV akan tayang sebuah program komedi varietas, Peristawa.

Sebuah acara kompetisi memasak 'MasterChef Indonesia S6' akan tayang pukul 16.30 WIB di RCTI.

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Tak ketinggalan pula, sinetron kesayangan Anda, Cinta Karena Cinta yang pada jadwal tv hari ini tayang di SCTV pada pukul 20.30 WIB dan bisa disaksikan secara langsung atau live streaming di LINK INI.

Dilansir mncvision.id, berikut jadwal tv Minggu (23/2/2020):

GTV

00:00 Dad's Army

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jadwal tv
Cinta Karena Cinta
jadwal acara tv minggu 23 februari 2020
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Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Pos Kupang
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