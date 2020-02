Jadwal Acara TV Hari ini Minggu 23 Februari 2020, MasterChef di RCTI, Cinta Karena Cinta di SCTV

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (23/2/2020) MasterChef Indonesia S6 akan tayang pukul 16.30 WIB di RCTI.

Beragam acara TV yang ditayangkan dapat menemani hari libur Anda bersama keluarga dan teman-teman.

Sebuah film superhero asal Amerika berjudul 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows' akan tayang pukul 21.00 WIB di Bioskop Trans TV.

Pukul 21.00 WIB di NET TV akan tayang sebuah program komedi varietas, Peristawa.

Sebuah acara kompetisi memasak 'MasterChef Indonesia S6' akan tayang pukul 16.30 WIB di RCTI.

Dilansir mncvision.id, berikut jadwal acara TV Minggu (23/2/2020):

GTV

00:00 Dad's Army

01:30 Oh My Venus

02:30 iSinema

04:00 Buletin iNews Pagi

05:00 Babe: Pig In The City