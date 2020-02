LIVE TV ONE! Jadwal Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury Live Streaming Mola TV

LIVE TV ONE! Jadwal Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury Live Streaming Mola TV

POS-KUPANG.COM - Ya, jadwal Tinju Minggu 23 Februari 2020 sajikan pertarungan Deontay Wilder vs Tyson Fury memperebutkan juara Kelas Berat WBC yang tak hanya disiarkan di Mola TV, tapi juga di televisi TV One.

Live Video Streaming Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury di Mola TV dan TV One dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dari di MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, AS.

Duel Deontay Wilder vs Tyson Fury dijadwalkan disiarkan secara Live Streaming Mola TV ( www.molatv.com ) dan Aplikasi MolaTV dengan mendownload di Appstore dan Playstore, Mola Polytron Streaming Device, Mola Polytron SmartTV, dan Mola Matrix.

Petarung UFC, Conor McGregor, mendapatkan berkah untuk mempromosikan usaha minumannya saat dua petinju, Deontay Wilder vs Tyson Fury, bentrok.

Jelang pertandingan, Deontay Wilder (AS) menebar psy war untuk menyindir kemampuan Tyson Fury (Inggris).

Setelah sebelumnya mereka mendapatkan hasil imbang pada pertemuan pertama, Deontay Wilder dan Tyson Fury kompak menargetkan kemenangan.

Sebab selain gelar WBC, catatan tak terkalahkan keduanya pun dipertaruhkan.

Fury sebelumnya sesumbar bahwa dia akan mengalahkan Wilder dalam dua ronde langsung melalui KO.

Dia tak ingin pertandingan berakhir dengan keputusan seperti di pertemuan awal.