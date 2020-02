Jadwal Acara TV Sabtu 22 Februari 2020, MasterChef di RCTI, Bioskop Trans TV, SCTV GTV Indosiar

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Sabtu 22 Februari 2020.

Antara lain stasiun televisi Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar dan MNC TV.

Ada banyak tayangan menarik hari ini di layar kaca televisi Anda.

Di Trans TV misalnya, dalam Bioskop Trans TV akan tayang film Maggie dan film Vertical Limit.

Sedangkan di RCTI, ada tayangan MasterChef Indonesia season 6.

Sementara di GTV, pada malam hari akan ditayangkan film Match Game.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar dan MNC TV.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Sabtu 22 Februari 2020 dilansir dari Suryamalang.com:

Jadwal Acara Trans TV Sabtu 22 Februari 2020

05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi

07:30 Good Morning Weekend

08:30 Jalan Pagi-Pagi

09:30 My Trip My Adventure

10:00 Transpark Luxury Living

10:30 Celebrity On Vacation

11:00 Ngopi Dara