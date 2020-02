Aston Kupang Hotel Promo Extravagant Love, Rayakan Momen Romantis

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Setelah sukses dengan dinner Valentine Endless Love - White Romantic Dinner” yang diadakan pada Jumat (14/2) di Leet Sky Dining & Lounge, dan dihadiri oleh 25 pasangan dan keluarga, bukan berarti Aston Kupang Hotel berhenti memanjakan lovebird yang masih ingin merayakan momen-momen romantis.

"Berbagai promo ditawarkan oleh Aston Kupang Hotel, seperti promo kamar yang bernama Extravagant Love - Romantic Room Package” di harga Rp1.535.000. Promo ini dikhususkan untuk pasangan yang hendak merayakan anniversary dengan paket all in one," kata PR Aston Kupang Hotel, Viona Alamanda melalui rilis yang diterima, Selasa (18/2).

Viona menjelaskan, dalam paket ini, love bird langsung dapat menikmati menginap satu malam di Aston Kupang Hotel & Convention Center, welcome drink, sarapan untuk dua orang, dekorasi standar, satu buah cake ukuran 20cm x 20cm, wedding anniversary card, dan 1 botol Wine.

"Namun jika lovebird hanya ingin menikmati romantic dinner tanpa menginap, ada dua paket yang ditawarkan; pertama Sweet Couple Dinner” yang dapat dinikmati dengan harga Rp450.000/couple di Leet Sky Dining & Lounge untuk 4-courses set menu," jelasnya

Kedua, Romantic Package” mulai harga Rp1.180.000/couple untuk makan malam romantis berdua, satu botol wine, coklat praline, mawar merah, dan dekorasi.

"Semua dinner romantis yang ditawarkan oleh Aston Kupang Hotel akan disiapkan di Lantai 18 Leet Sky Dining & Lounge yang merupakan Lounge tertinggi di Kota Kupang, karena melalui lounge dengan konsep fine dining ini lovebird dapat menikmati pemandangan kota Kupang dan hamparan Teluk Kupang yang terletak di depan Aston Kupang Hotel," ungkap Viona

Jika ada lovebird yang hendak merayakan momen-momen penuh kasih sayang di Aston Kupang Hotel dapat langsung menghubungi nomor + 62 812-3829-6686 atau follow Instagram @astonkupanghotel untuk feedback yang cepat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello)