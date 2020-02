Di Kupang, Pembelian Gula Pasir di Retail Modern Dibatasi 2 pcs

POS-KUPANG.COM | KUPANG, PK - Secara nasional gula pasir sedang susah didapati. Namun bila ada maka harganya di retail modern masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram (kg). Tetapi pembeliannya yang dibatasi

Store General Manager Transmart & Carrefour Kupang, Bangun Pribadi, di Kupang, Selasa (18/2), menyampaikan harga gula pasir masih sama Rp12.500 hanya barangnya susah.

"Setiap gula pasir yang masuk ke Transmart, sekali datang langsung habis. Karena dari produsen belum mengirim sesuai permintaan. Kiriman dari pabrik ke toko tidak tidak sesuai dengan permintaan atau kurang dari satu ton. Sekarang sudah kosong lagi. Habis di weekend kemarin, meskipun sudah diberikan pembatasan untuk pemerataan. Mungkin karena memang keterbatasan stok secara nasional," tuturnya sambil menambahkan, tidak ada lagi stok Transmart dan kemungkinan akan masuk akhir minggu ini.

Hal senada disampaikan, Store Manager Ramayana Mall, Robby Kase, bahwa sudah hampir satu bulan di seluruh Indonesia stok gula pasir kosong.

Sedangkan di Hypermart Bundaran PU, gula pasir Hypermart Gula Kristal Putih tersedia dengan harga Rp12.490. Namun untuk pembelian gula pasir dibatasi.

"Stok masih tersedia, tapi pembelian maksimal 2 pcs per konsumen per hari. Karena stoknya terbatas dan suplayer lainnya belum lancar," kata Department Manager area Fresh and Seafood Hypermart Kupang, Owen.

Kepala Bidang Komersial Bulog Divre NTT, Melky Lakapu, mengaku bahwa stok gula pasir di gudang Bulog Divre NTT telah habis sejak Desember. Sehingga di Rumah Pangan Kita (RPK) juga tidak ada lagi gula pasir dari Bulog.

"Kalau Bulog mau beli kembali maka jualnya cukup mahal, tapi kan sudah ada HET. Rata-rata Bulog secara keseluruhan mencari barang susah. Terutama di wilayah Timur, Kalimantan susah karena belum panen," katanya. (laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)