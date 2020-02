Arjema Buyarkan Asa RED DEVIL, IndoMancester Seven

Arjema menjadi Man of The Match pada

Matchday hari Ketiga, berkat gol semata wayangnya pada menit-menit akhir babak ke 2, penyisihan group F yang mempertemukan IndoMancester United Seven kontra, King Kompak yang digelar di Stadion GOR Oepoi, Kupang, ( 20/2).

Gol yang tercipta melalui sontekan kaki kanan Arjema, mengujam deras persis di sisi kanan gawang itu, berkat assist dari rekan sesama timnya yang mengenakan jersey bernomor punggung 25.

Gol yang yang diciptakan tersebut menyelamatkan King Kompak FC dari kekalahan serentak menguapkan asa Indomancester seven ( RED DEVIL) untuk meraup poin penuh.

Pada babak pertama, kedua tim yang tampil dengan formasi menyerang menyuguhkan laga seru, di mana kedua tim sama-sama saling jual beli serangan.

Pada menit ke 10.42, Yoka Rawi, winger dari IndoMancester United Seven berhasil membobol gawang lawan melalui kerjasama apik dengan rekannya.

Setelah gol pertama tercipta, intensitas pertandingan mulai meningkat. Serangan demi serangan silih berganti dilakukan.

Pada menit ke 9.00 waktu mundur, pemain dari King Kompak bernomor punggung 9 hampir saja menyamakan kedudukan me jadi 1-1 lewat sontekannya dari luar kotak penalti. Tetapi, berhasil dibendung penjaga gawang Indo Mancester United.

Pada menit ke 4.14, Libo, pemain King Kompak FC yang mengenakan jersey bernomor punggung 17 berhasil menyamakan kedudukan 1-1, setelah mendapat umpan silang dari Jema yang berada di sayap sayap kiri, lalu di pasing ke arah kanan dan dikonversi menjadi goal lewat lesakan kaki kanan Libo.

Pada menit 02.07 sebelum jeda turun minum, Iyong, yang mengenakan jersey dengan nomor punggung 9 dari Indomancester United Seven membuat penonton terhenyak lewat sepakan volley Ballnya dari luar kotak penalti berhasil memperdayai kiper King Kompak.

Kedudukan 1-2 untuk keunggulan IndoMancester United Seven bertahan hingga babak pertama berakhir.

Pada babak kedua, setelah tertingal 1- 2, King Kompak FC semakin meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke 9.00 dan 8.22 waktu mundur, dua kali sontekan yang dilesakan Kaka, pemain bernomor punggung 9 hanya mampu membentur mistar gawang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemain King Kompak FC untuk menyamakan kedudukan hampir sirna karena lini pertahanan IndomancesterUnited Seven yang solid.

Pada menit-menit akhir sebelum babak kedua berakhir, Arjema yang menerima umpan dari Ryan berhasil membobol gawang Indomancester lewat sontekan kaki kanannya menghujam deras persis di sebelah kanan jala.

Skor 2- 2 berakhir hingga babak kedua berakhir.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Vinsen Huler.)