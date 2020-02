Link Live Streaming SCTV Olympiakos vs Arsenal Babak 32 Besar Liga Europa, Jumat 21/2 Jam 03.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com Olympiakos vs Arsenal Babak 32 Besar Liga Europa, Jumat (21/2/2020) dini hari WIB.

Pertandingan leg pertama 32 besar Liga Europa antara Olympiakos vs Arsenal akan berlangsung di Stadion Georgios Karaiskáki, Piraeus, Jumat (21/2/2020) mulai 03.00 WIB.



Kemenangan Arsenal 4-0 atas Newcastle pada Minggu (16/2/2020) di Liga Inggris semakin menunjukkan tanda positif The Gunners bersama Arteta.

Sejak Januari 2020, dalam 8 laga beruntun, Meriam London belum pernah tumbang. Ini cocok diadu dengan Olympiakos yang tidak pernah kalah dalam 18 laga beruntun.



Uniknya, kekalahan terakhir Olympiakos di semua kompetisi terjadi oleh klub Inggris lain, Tottenham dengan skor 4-2 di Liga Champions.

Kali ini tantangan Arsenal adalah menuai hasil yang tak kalah baik dari sang rival sekota di London.





"Kami punya skuad besar dan bisa merotasi pemain. Secara fisik, laga di Liga Europa tidak akan lebih menuntut fisik dibandingkan Premier League. Apapun, kami harus beradaptasi dan memilih pemain yang bisa berperforma baik di setiap laga," terang Arteta dikutip laman resmi Arsenal. Cuma, Arteta kehilangan trio Cedric Soares, Callum Chambers, dan Kieran Tierney dalam laga debutnya di Liga Europa."Kami punya skuad besar dan bisa merotasi pemain. Secara fisik, laga di Liga Europa tidak akan lebih menuntut fisik dibandingkan Premier League. Apapun, kami harus beradaptasi dan memilih pemain yang bisa berperforma baik di setiap laga," terang Arteta dikutip

Kesuburan tim yang bisa mencetak 11 gol dalam lima laga pemungkas layak dicatat tim tamu.

Apalagi Olympiakos punya banyak penggawa berpengalaman seperti Youssef El-Arabi atau Mathieu Valbuena.

Rekor Head to Head



Dalam lima pertemuan terakhir di Liga Champions, Olympiakos mampu menang 3 kali atas Arsenal, dan sisanya tumbang 2 kali.

Hal yang menonjol dari persuaan itu adalah jumlah gol yang banyak. Total tercipta 16 gol dalam kurun 5 laga itu.

Kali ini, potensi terjadi banjir gol tetap terbuka lebar.



10/12/15: Olympiakos Piraeus vs Arsenal 0-3

30/09/15: Arsenal vs Olympiakos Piraeus 2-3

05/12/12: Olympiakos Piraeus vs Arsenal 2-1

04/10/12: Arsenal vs Olympiakos Piraeus 3-1

07/12/11: Olympiakos Piraeus vs Arsenal 3-1



Live Streaming Olympiakos vs Arsenal



Jika tidak ada perubahan jadwal, laga Olympiakos vs Arsenal pada Jumat (21/2/2020) pukul 03.00 WIB dapat ditonton melalui siaran langsung SCTV.

Selain itu, laga ini dapat disimak lewat Vidio Premier Platinum dengan cara mengaktifkan paket langganan, dengan biaya Rp 29.000 untuk seminggu (7 hari), Rp 49.000 untuk 30 hari, atau Rp 499.000 untuk 1 tahun.

Sumber: Tirto.id