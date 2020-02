Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Saat Kau Pergi Bunga Citra Lestari BCL, Liriknya Menyentuh

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Saat Kau Pergi

Penyanyi: Bunga Citra Lestari

[Intro] Am F G

Am F



C G Em Am

Entah mengapa hatiku t’rus gelisah

F C G

Apa yang kan terjadi

C G Em Am

Air mata menjatuh tak tertahan

F C G

Melihatmu terdiam



[*]

F Dm C F

Ternyata kau pergi tuk s’lamanya

Dm C G

Tinggalkan diriku dan cintaku



[Reff]

Am F

Apa kau melihat dan mendengar

C G

Tangis kehilangan dariku

Am F C G

Baru saja kuingin kau tahu perasaanku

Am F

Padamu...

C G Em Am

Mungkin Tuhan tak izinkan sekarang

F C G

Kau dan aku bahagia



[*]

F Dm C F

Ternyata kau pergi tuk s’lamanya

Dm C G

Tinggalkan diriku dan cintaku



[Reff]

Am F

Apa kau melihat dan mendengar

C G

Tangis kehilangan dariku

Am F C G

Baru saja kuingin kau tahu perasaanku

Am F

Apa kau melihat dan mendengar

C G

Tangis kehilangan dariku

Am F C G

Baru saja kuingin kau tahu perasaanku

Dm F

Apa kau melihat...

Dm F

Kau mendengar...

Dm F C G

Kau melihat... huu

Am F

Apa kau melihat dan mendengar

C G

Tangis kehilangan dariku

Am F C G

Baru saja kuingin kau tahu perasaanku



[Backing Vocal]

Am F

Apa kau melihat dan mendengar

C G

Tangis kehilangan dariku

Am F C G

Baru saja kuingin kau tahu perasaanku



[Back Vocal] [Ending]

Am F

Apa kau melihat dan mendengar

C G

Tangis kehilangan dariku

Am F C G

Baru saja kuingin kau tahu perasaanku

(TribunStyle/Candra)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Chord Saat Kau Pergi Bunga Citra Lestari, Kunci Gitar Dasar Buat Belajar Paling Mudah