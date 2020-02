Curhat Pilu Ibunda di Ultah Terakhir Ashraf Sinclair, Singgung Tentang Si Cantik Bunga

Pada foto itu, sang ibu bicara soal angka yang akan berubah.

Ia meminta sang anak, Ashraf Sinclair, untuk menikmati hidupnya.

Khadijah Sinclair meminta anaknya menikmati hidup sebelum angkanya atau usianya berubah.

Diberitakan sebelumnya, suami Bunga Citra Lestari ( BCL), Ashraf Sinclair, meninggal dunia akibat serangan jantung.

Ashraf Sinclair meninggal dunia di RS MMC pada Selasa (18/2/2020).

Sang ibunda, Khadijah Sinclair, sempat memposting foto Ashraf Sinclair dan BCL di ulang tahun sang anak ke-40.

Khadijah Sinclair pun mengatakan kalau anaknya itu telah menikah dan berbahagia dengan wanita yang ia cantik yakni BCL.

Pada akun Instagramnya, @didi_sinclair, sang ibunda memposting foto Ashraf Sinclair dengan BCL.

Pada potret itu terlihat Ashraf Sinclair dan BCL mengenakan baju hitam-hitam dan sedang duduk di sebuah tempat dengan latar belakang batu bata merah.

Sang ibunda pun menuliskan caption yang panjang di ulang tahun sang anak.

"Ashraf turned 40 today!

As parents, we are blessed, he is happily married to a beautiful woman, Bunga,