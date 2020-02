SEGERA BERLANGSUNG Live Streaming MNCTV Persebaya vs Arema FC, Youtube MNC TV Piala Gubernur Jatim

SEGERA BERLANGSUNG Live Streaming MNCTV Persebaya Surabaya vs Arema FC, youtube MNC TV Piala Gubernur Jatim

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung & Live Streaming MNCTV Persebaya Surabaya vs Arema FC semifinal Piala Gubernur Jatim 2020, Selasa (18/2/2020) sore.

Pertandingan Persebaya Surabaya vs Arema FC di semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 akan berlangsung Stadion Soeprijadi, Kota Blitar, Jawa Timur.

Derby Jatim yang akan dihelat mulai pukul 15.30 WIB. Live Streaming Persebaya Surabaya vs Arema FC via Live Streaming TV Online RCTI + dan youtube MNCTV Official.

Selain Siaran Langsung MNCTV, Link Live Streaming Arema vs Persebaya di Semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 atau Derbi Jatim dapat diakses di Rctiplus.com atau via Live Streaming MNC TV di akun Youtube MNC TV Official.

Jelang Derby Jatim ini, Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengatakan dirinya kecewa ada oknum yang memperkeruh suasana menjelang laga semifinal Piala Gubernur Jatim 2020.

Laga Persebaya Surabaya melawan Arema FC selalu menyita perhatian suporter kedua tim yang saat ini dikenal memiliki fanatisme yang tinggi.

Bukan hanya fanatisme saja, hubungan suporter Arema FC dan Persebaya Surabaya diketahui kurang harmonis sehingga selalu menimbulkan sorotan negatif.

Sejauh ini, laga Persebaya Surabaya melawan Arema FC menjadi pertandingan paling panas dan menarik di wilayah Jawa Timur serta termasuk duel bigmatch di Liga Indonesia.

Tidak jarang, pengamanan untuk laga bigmatch seperti pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema FC harus diperketat.