Lihat 7 Potret Kemesraan Hyun Bin & Son Ye Jin di Balik Layar Episode Terakhir Crash Landing On You

POS-KUPANG.COM - Drama Korea Crash Landing On You telah berakhir Minggu (16/2/2020). Namun kemesraan Hyun Bin dan Son Ye Jin, masih membuat penggemar penasaran.

Bagaimana tidak, di balik layar episode terakhir dari drama itu, kedua Hyun Bin dan Son Ye Jin menunjukkan kemesraan bak sepasang kekasih benaran.

Crash Landing on You ditutup dengan rating yang sangat memuaskan.

Episode terakhir Crash Landing On You mencapai 21,6%.

Angka tersebut melebihi drama Goblin yang menutup dramanya dengan rating 20.5%.

Selama tayang, Crash Landing On You cukup membuat penontonnya histeris.

Mereka merasakan akting Hyun Bin dan Son Ye Jin terasa sangat nyata.

Keduanya terlihat seperti sepasang kekasih di dunia nyata.

Bahkan hal ini membuat banyak penggemar yang menjodohkan keduanya.

Sayangnya, kedekatan keduanya sudah tidak bisa dilihat lagi.

Pihak Crash Landing on You mengunggah foto di balik layar Crash Landing on You episode terakhir.