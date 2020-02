Wajib Tahu Guys, 10 Kombinasi Sayur dan Buah Untuk Kesehatan Tubuh

Sistem kekebalan tubuh akan terus-menerus aktif untuk "patroli" dan memeriksa sel mana yang memang menjadi bagian dari dirimu, dan mana yang tidak.



Agar tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sistem kekebalan tubuh membutuhkan asupan vitamin dan mineral sehat untuk menjaga energinya tetap tinggi.



Apalagi jika kamu sedang sakit gara-gara sistem kekebalan tubuh menurun, maka diperlukan asupan makanan sehat untuk meningkatkannya kembali.



Saaat kamu sakit, sebaiknya konsumsi berbagai nutrisi yang bisa diperoleh dari berbagai macam sayur dan buah.



Memasuki musim hujan seperti ini, maka tubuh akan menghadapi cuaca yang lebih dingin.



Kuman dan bakteri yang berkembang pesat di cuaca yang dingin dan lembab ini bisa membuatmu rentan terserang berbagai penyakit musiman seperti flu, apalagi dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah.



Mengingat kondisi ini, maka kamu perlu menjaga asupan nutrisi untuk kesehatan sehari-hari atau untuk melawan flu yang sudah terlanjur menyerang.



Berbagai sayur dan buah bisa kamu coba untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar cepat pulih dari sakit.



Sayur dan buah-buahan ini bisa diolah menjadi jus yang tak hanya enak dan segar, tapi juga bisa menjadi pertahanan alami untuk tubuhmu.



Inilah berbagai macam jus dari campuran buah dan sayur yang wajib kamu coba untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu seperti dirangkum dari Healthline:



1. Jus apel, wortel dan jeruk



Wortel, apel dan jeruk adalah kombinasi yang bagus untuk membantumu melindungi diri dari infeksi.



Kandungan antioksidan dan beta karoten yang berubah menjadi vitamin A dalam wortel juga bisa membantu menjaga kesehatan kulit.



Sedangkan vitamin C yang ada pada jeruk dan apel juga bisa membantu merangsang produksi kolagen di kulit kita.



Vitamin C juga sangat ampuh untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh.



Untuk bisa menikmati jus dari campuran ketiga bahan di atas, kamu membutuhkan dua buah wortel dan satu buah apel yang potong dadu, dan satu buah jeruk.



Masukkan semua buah-buahan itu ke dalam juicer dan nikmati jika sudah tercampur rata.



2. Jeruk dan anggur





Vitamin C memiliki sifat antioksidan dan lainnya yang melindungi sel-sel Anda dari zat yang merusak tubuh.



Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penyembuhan luka yang tertunda, ketidakmampuan untuk melawan infeksi dengan tepat, dan gangguan respon imun.



Kombinasi jeruk dan anggur mengandung lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C-mu.



3. Jus tomat



Cara terbaik untuk memastikan jus tomatmu benar-benar segar dan tanpa bahan tambahan adalah membuatnya sendiri.



Selain rasanya yang manis asam segar, tomat memikiki kandungan yang luar biasa untuk kesehatan tubuh.



Tomat kaya akan folat yang membantu menurunkan risiko infeksi.



4. Jus kale, tomat dan seledri



Sayuran sejenis kembang kol dan kubis ini kaya akan antioksidan, flovanoid dan zat besi.



Dengan campuran tomat dan seledri, jus kale akan menjadi lebih segar dan mendapat tambahan vitamin A.



Tapi kamu harus merebus kale terlebih dahulu ya sebelum dioalah.



Jus ini juga akan memberikan manfaat anti-inflamasi.



5. Jus buah bit, wortel, jahe dan kunyit



Kandungan dalam buah bit, wortel, jahe dan kunyit akan membantu sistem kekebalan tubuhmu dan mengurangi gejala inflamasi.



Orang yang memiliki peradangan sendi juga bisa mendapatkan manfaat dari minum jus ini.



Hal ini karena kunyit dan jahe memiliki efek anti-inflamasi atau anti peradangan.



6. Stroberi dan Mangga



Kandungan vitamin C dalam stroberi diketahui lebih banyak dari jeruk.



Apalagi jika dicampur dengan mangga yang juga mengandung vitamin E yang kaya antioksidan.



Kedua buah ini adalah kombinasi yang sempurna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu.



7. Semangka



Semangka tidak hanya membantu sistem kekebalan tubuh, tetapi juga membantu meredakan nyeri otot.



Nyeri otot adalah gejala umum flu, terutama pada orang dewasa atau yang berusia lebih tua.



Kandungan air yang banyak dari buah ini juga dapat membuatnya lebih mudah untuk dibuat jus.



Saat membuat jus semangka, kamu juga bisa menambahkan mint, jeruk atau apel agar lebih kaya rasa.



8. Stroberi, kiwi dan mint



Stroberi dan kiwi adalah alternatif sehat lainnya untuk minuman yang mengandung vitamin C.



Kamu juga bisa mencampurkan yoghurt ke dalam jus ini.



Yoghurt kaya akan magnesium dan probiotik yang baik.



Probiotik ini dapat membantu sel untuk mempertahankan dirinya dan sebagai antimikroba.



9. Jus biji labu



Siapa sangka biji labu memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh.



Tak hanya bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh, biji labu juga baik untuk kesehatan tulang, rambut dan kulit.

Biji labu juga baik untuk mengatasi gejala menopause, kesehatan saluran kemih dan prostat.



10. Bayam, selada dan kangkung



Jus hijau berbasis ketiga sayuran ini adalah sumber nutrisi yang kuat untuk sistem kekebalan tubuh.



Kamu juga bisa menambahkan segenggam peterseli untuk mendapatkan ekstra vitamin B6.



Vitamin ini juga memainkan peran penting dalam proliferasi sel imun dan produksi antibodi. (*)











