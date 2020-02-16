Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 17 Februari 2020 GTV TRANS 7 MNCTV NET TV, Indonesian Idol RCTI

Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 17 Februari 2020 GTV TRANS 7 MNCTV NET TV, Indonesian Idol RCTI

Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 17 Februari 2020 GTV TRANS 7 MNCTV NET TV, Indonesian Idol RCTI

POS-KUPANG.COM -  Simak Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 17 Februari 2020 GTV TRANS 7 MNCTV NET TV, Indonesian Idol RCTI

Beragam acara TV ditayangkan Senin 17 Februari 2020 mulai dari dini hari hingga tengah malam.

Sebuah ajang pencarian bakat menyanyi, Indonesia Idol akan tayang di RCTI pukul 21.00 WIB.

Di GTV akan tayang acara berbagi kebaikan, 'Uang Kaget' pukul 18.30 WIB dan 'Bedan Rumah Baru' pukul 19.30 WIB.

Sebuah program obrolan ringan membahas tentang olahraga, cerita lucu, unik dan viral, cerita horor, informasi menarik dan lain-lain berjudul 'Malam-Malam' tayang pukul 22.00 WIB di NET TV.

Dilansir dari mncvision.id, berikut Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 17 Februari 2020

GTV

00:00 Match Game

01:00 Oh My Venus

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Tags
Jadwal Acara TV
Senin 17 Februari 2020
Indonesian Idol
RCTI
Trans TV
MNCTV
Indosiar
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews
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