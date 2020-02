Jadwal Acara TV Hari ini Minggu 16 Februari 2020 Trans7, SCTV, LIDA di Indosiar & Bioskop Trans TV

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal acara televisi Trans7, TransTV, Indosiar, SCTV, GTV, dan ANTV pada Minggu, 16 Februari 2020.

Ada berbagai program televisi menarik yang ditayangkan untuk mengisi akhir pekan di rumah.

Tak terkecuali stasiun TransTV, ada film Teenage Mutant Ninja Turtle, pukul 21.00 WIB dan Battles Los Angeles, pukul 23.00 WIB di TransTV.

Selain itu, terdapat My Trip My Adventure, Celebrity On Vacation, Insert, Brownis Jalan-Jalan, Demen Makan, dan The Project.