SESAAT LAGI Live Streaming Persis vs Persib TV Online Youtube Sambernyawa TV, Bukan di Youtube Persib

POS-KUPANG.COM - SESAAT LAGI Live Streaming Persis vs Persib TV Online Link Youtube Sambernyawa TV, Bukan di Youtube Persib

SaksikanLive Streaming Persis Solo vs Persib di laga ujicoba jelang Liga 1 2020 tersaji pada Sabtu 15 Februari 2020 namun tidak Siaran Langsung TV Nasional dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Live Streaming Link Youtube Persib Official tidak menyajikan Siaran Langsung Persis Solo vs Persib Bandung ( Persis vs Persib ) di laga ujicoba karena tidak ada izin dari panitia penyelanggara, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari Instagram Persib. CekLive Streaming TV Online di akun YouTube Sambernyawa TV

Starting XI Persib Bandung vs Melaka United. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Meski tak Siaran Langsung TV Nasional, namun Link Live Streaming Persis Solo vs Persib bisa diakses di bagian berita ini mulai Pukul 20.30 Wib

Persis Solo Persib Bandung dalam laga uji coba akan digelar di Stadion Manahan Solo.

Pelatih Persis, Salahuddin menyebut laga melawan Maung Bandung merupakan ajang menguji mental para pemainnya.

“Kami sebenarnya melatih mental pemain dan kita tidak memasang target tinggi," ujar mantan pemain Timnas Indonesia yang berhasil mengantarkan Merah Putih menjuarai Sea Games 1991 Filipina itu.

• KICK OFF Live Streaming MNCTV Arema FC vs Persija Jakarta Piala Gubernur Jatim, Skor Sementara 0-0

• LINK Live Streaming Sambernyawa TV Siaran Langsung TV Online Persis vs Persib Bandung, Sesaat Lagi!

“Kami memanfaatkan laga ini dengan baik untuk meraih hasil maksimal,” ucap Salahuddin setelah memimpin sesi latihan Persis Solo di Stadion Manahan.

Dalam kesempatan ini, pemain anyar Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- juga tampak mengikuti sesi latihan.