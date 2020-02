SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming TV Online MNCTV Arema FC vs Persija Piala Gubernur Jatim 2020

Saksikan siaran langsung MNCTV dan live streaming MNC TV serta live streaming Arema FC vs Persija di Piala Gubernur Jatim 2020 tersaji mulai Sabtu 15 Februari 2020.

Cek akun Youtube MNC TV Official.

Ya siaran langsung MNC TV & Live Streaming MNCTV Arema FC vs Persija Jakarta ( Arema vs Persija ) di Piala Gubernur Jatim 2020 yang akan dihelat mulai pukul 18.30 Wib via live streaming TV Online RCTI +.

Selain siaran langsung MNCTV, Link live streaming Arema FC vs Persija di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses di Rctiplus.com atau via Live Streaming MNC TV di akun Youtube MNC TV Official.

Persija dan Arema FC akan memperebutkan posisi puncak klasemen Grup B turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2020.

Untuk sementara, Persija Jakarta bertengger di posisi puncak klasemen Grup B dengan perolehan enam poin dan unggul selisih gol dari Arema FC.

Pertarungan malam nanti diyakini akan berlangsung sengit dan tensi pertandingan akan berlangsung panas.

Pada laga tersebut, panpel Arema FC berencana mencetak sebanyak 40 ribu tiket pertandingan di Stadion Kanjuruhan.