Live Streaming Atalanta vs AS Roma Link RCTI + Live Streaming TV Online Beinsports 2 Liga Italia Malam Ini

Live Streaming Atalanta vs AS Roma Link RCTI + Live Streaming TV Online Beinsports 2 Liga Italia Malam Ini

POS-KUPANG.COM - live streaming RCTI & siaran langsung aplikasi RCTI + Atalanta vs AS Roma di Liga Italia tersaji via live streaming TV Online di live streaming Bein Sports 2 pada Minggu 16 Februari 2020 pukul 02.00 WIB

live streaming Atalanta vs AS Roma di ajang Liga Italia Minggu 16 Februari 2020 bisa diakses di live streaming Beinsports 2, seperti banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsport Indonesia.

Link live streaming RCTI dan Siaran Langsung RCTI menayangkan Atalanta vs AS Roma di Liga Italia Minggu 16 Februari 2020 dini hari ini dapat diakses via tautan live streaming TV Online aplikasi RCTI + di Rctiplus.com, live streaming Bein Sports 2 via beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

• LIVE! Link Streaming Atalanta vs AS Roma RCTI Plus Live Streaming TV Online Beinsports 2 Liga Italia

• LIVE Streaming TV Online Norwich City vs Liverpool Liga Inggris di Mola TV Tak Siaran Langsung TVRI

Atalanta saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara Liga Italia, sedangkan AS Roma berada di bawahnya, keduanya hanya berjarak 3 poin.

Atalanta pernah mengalahkan AS Roma Pada pertemuan pertamanya Liga Italia musim ini pada pekan ke-5 di kandang Roma.

Kala itu pertandingan diakhir dengan skor 2-0 kemenangan Atalanta atas AS Roma.

Kondisi AS Roma pun masih tanpa satu kemenangan dalam empat laga terakhirnya.

Setelah dikalahkan Juventus di Coppa Italia, AS Roma hanya imbang 1-1 melawan Lazio di di Liga Italia.

Kemudian berturut-turut dipermalukan Sassuolo 2-4, dan Bologna 2-3.