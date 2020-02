Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV Mulai Sabtu 15/2 Jam 19.30 WIB

Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV Mulai Sabtu 15/2/2020 Jam 19.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV pertandingan Liga Inggris atau Premier League akhir pekan, Sabtu - Minggu (15-16/2/2020).

Ya, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TVRI akan menayangkan Southampton vs Burnley (Mola TV - 19.30 WIB), Norwich City vs Liverpool (TVRI - 00.30 WIB), Aston Villa vs Tottenham (TVRI), Arsenal vs Newcastle (Mola TV), Chelsea vs Manchester United (Mola TV).

Sementara ini Liverpool masih kokoh di puncak Klasemen Liga Inggris.

Liverpool meninggalkan peringkat kedua, Manchester City, dengan selisih 22 poin.

Selain diunggulkan sebagai kandidat kuat juara Liga Inggris musim ini, Liverpool juga belum terkalahkan di musim ini.

Catatan Liverpool kontraa Norwich City pun mentereng dengan 6 kemenangan dan imbang satu kali, alias tak terkalahkan di 7 laga kontra Norwich.

Big Match Chelsea vs Manchester United

Chelsea vs Manchester United, Liga Inggris (Twitter ManUtd)

Jadwal Liga Inggris pekan 26 diwarnai big match Chelsea vs Manchester United.

Digelar di Stamford Bridge, London, Selasa (18/2/2020), Chelsea vs MU sama-sama bermodal catatan buruk di beberapa laga terakhir.