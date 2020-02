Kabar Terbaru, Joo Ji Hoon Kembali dapat Tawaran Bintangi Film Garapan Produser Along With The Gods!

Joo Ji Hoon Kembali dapat Tawaran Bintangi Film Garapan Produser Along With The Gods!

POS-KUPANG.COM- Kabar terbaru untuk kamu para penggemar drama Korea dan penggemar aktor Joo Ji Hoon. Pada tahun ini, aktor kesayanganmu bakan tampil dengan fil terbaru garapan produses Along With Gods.

Aktor Joo Ji Hoon menjadi salah satu aktor Korea yang paling hoki dan sibuk di tahun 2020 ini .

Selain akan membintangi dua drama di awal tahun ini, Joo Ji Hoon dikabarkan kembali menerima tawaran proyek film baru.

Dilansir dari laman Soompi Jumat (14/2/2020), kabar itu dibenarkan oleh agensi sang aktor, KeyEast.

Menurut perwakilan agensi, Joo Ji Hoonsedang dalam pembicaraan untuk perankan tooh utama dalam film berjudul Silence.

Silence akan mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi setelah binatang misterius melarikan diri.

Hal itu dipicu oleh tabrakan mobil yang terjadi secara beruntun di jembatan pada suatu malam yang cukup berkabut.

Film ini akan diarahkan oleh Kim Tae Gon, sutradara yang sukses menggarap Familyhood dan diproduksi oleh Dexter Studios.

Dexter Studios merupakan perusahaan produksi di belakang series Along with the Gods dan Ashfall.