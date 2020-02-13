Persija Jakarta vs Sabah FA di iNews TV, Intip Jadwal Acara TV Kamis 13 Februari 2020 SCTV RCTI GTV

Persija Jakarta vs Sabah FA di iNews TV, Intip Jadwal Acara TV Kamis 13 Februari 2020 SCTV RCTI GTV

Persija Jakarta vs Sabah FA di iNews TV, Intip Jadwal Acara TV Kamis 13 Februari 2020 SCTV RCTI GTV
Persija.id
Pemain Persija Jakarta merayakan gol Marko Simic usai membobol gawang Persib Bandung pada menit ke-75 melalui sundulan kepalanya. 

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan sederet tayangan menarik hari Kamis 13 Februari 2020 di layar kaca televisi Anda.

Antara lain di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar dan TV One.

Di Trans TV misalnya, akan tayang film Eagle Eye dan film Mr. Right pada Bioskop Trans TV.

Sedangkan di Indosiar, hadir siaran langsung Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar dan TV One.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film Kamis 13 Februari 2020 dilansir dari Suryamalang.com:

Jadwal Acara Trans TV Kamis 13 Februari 2020

05:00 Islam Itu Indah
06:30 Insert Pagi
07:30 CNN Indonesia
08:30 Pagi-Pagi Pasti Happy

10:00 Nih Kita Kepo
11:00 Follow Artis
11:30 Insert
12:30 Brownis (Obrolan Manis)

14:00 Berbagi Rejeki
14:30 Dunia Punya Cerita
15:15 Viral
16:00 Rumpi: No Secret

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Editor: Eflin Rote
Sumber: Tribun Padang
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