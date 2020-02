Link Live Streaming MNCTV Sabah FA vs Persija Jakarta Piala Gubernur Jatim 2020, Kamis 13/2 Jam 15.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming MNCTV Sabah FA vs Persija Jakarta Piala Gubernur Jatim 2020, Kamis (13/2/2020) sore.

Siaran Langsung MNCTV dan Live Streaming MNCTV Sabah FA vs Persija Jakarta di Piala Gubernur Jatim 2020 akan berlangsung mulai jam 15.30 WIB.

Selain Live Streaming MNCTV dan Siaran Langsung MNC TV, Link Live Streaming Sabah FA vs Persija di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses di RCTIplus.com atau di di Live Streaming TV Online via akun Youtube MNCTV Official.

Kurniawan Dwi Yulianto menilai, Persija Jakarta adalah salah satu tim besar di Indonesia yang kini diperkuat pemain bintang.

“Kami mengilustrasikan Persija tim yang bertabur bintang," kata Kurniawan Dwi Yulianto yang dikutip dari TribunMadura.com, Rabu (12/2/2020).

"Saya coba memasukkan mindset ke pemain bahwa di Malaysia ada tim sepereti Selangor FC yang notabene banyak pemain bintang,” sambung dia.

Sabah FA akan bertemu dengan Persija Jakarta pada laga lanjutan babak penyisihan grup A Piala Gubernur Jatim 2020.

Laga Sabah FA Vs Persija Jakarta akan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis (13/2/2020) malam.

Apabila ingin menjaga asa untuk lolos kualifikasi, Sabah FA wajib menang atas Persija Jakarta.