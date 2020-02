Aston Kupang Satu-satunya Hotel Bintang 4 Di Kupang yang Dapat Exceptional Guest Experience Premium

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Aston Kupang Hotel & Convention Center mendapatkan kabar baik dari Online Travel Agent (OTA) terkemuka di Indonesia; Traveloka.

Aston Kupang Hotel pada hari Senin, 10 Februari 2020 disambangi Associate Market Manager Traveloka, Made Suatapa dan ditemui langsung General Manager, Deddy S.Thalib, dan Public Relations Officer, Viona Alamanda, .

Kedatangan Traveloka bertujuan untuk menyampaikan Penghargaan Exceptional Guest Experience Premium” dimana diantara seluruh hotel bintang 4 di kota Kupang, award ini hanya didapatkan oleh Aston Kupang Hotel & Convention Center.

Exceptional Guest Experience Premium diberikan untuk Aston Kupang Hotel berdasarkan survey dari para tamu yang telah menginap di Aston Kupang Hotel dan memberikan survey ketika mereka telah selesai melewati proses check out.

Survey tersebut dikirimkan secara otomatis ke email para tamu dan para tamu dapat memberikan rating sekaligus dengan comment sebagai feedback. Dan terbukti jika melihat rating dari Tripadvisor, Aston Kupang Hotel menduduki peringkat pertama dalam jangka waktu yang lama.

"Di Kupang, Exceptional Guest Experience Premium hanya didapatkan oleh Aston Kupang Hotel. Dan award ini berdasarkan pengalaman tamu yg luar biasa terhadap Fasilitas, Service, Food Beverage, Room, dan Cleanliness.Semuanya luar biasa, saya harap seluruh staf dapat menjadikan ini sebagai motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pelayanan dengan cara selalu memberikan lebih dari yang diharapkan oleh tamu, kata Deddy S.Thalib dalam rilis yang diterima Pos Kupang, Selasa (11/2).

Ia mengharapkan, melalui penghargaan yang diterima seluruh staf tidak terlena bahkan terus ingat untuk memberikan yang terbaik bahkan lebih baik lagi kepada seluruh tamu Aston Kupang Hotel. Saya yakin kami seluruh staff bisa untuk melakukan hal tersebut,” tutup Deddy S.Thalib.

Statement dari Tamu

Seorang tamu long stay dari Nigeria sejak tahun 2018 hingga 2020 menuliskan komennya di Tripadvisor bahwa selama dua tahun tinggal di Aston Kupang Hotel, hotel ini terasa seperti rumah kedua untuknya. Sepanjang saya menjadi tamu long stay, saya dapat mengonfirmasi bahwa tempat ini adalah hotel terbaik di Kupang. Fasilitas dan stafnya sangat fantastis dan hotel ini merupakan pilihan yang tepat ketika saya melakukan pekerjaan saya di Kota Kupang,” tutur akun bernama Cisalbar.

Sementara dari portal Traveloka seorang tamu repeater dari Australia bernama Coral L. menuliskan, The Aston staff is warm and friendly. I always feel at home there when I am traveling!” tulisnya.

Bahkan beberapa komen baik dari tamu domestik maupun luar negeri dapat dibaca di portal Traveloka, Tripadvisor, Google maupun beberapa portal online travel agent lainnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello)