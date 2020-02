Sering Ditanya Kapan Nikah, Jawaban Menohok Agnez Mo Curi Perhatian, Patut Ditiru

Penyanyi Agnez Mo berpose seusai konferensi pers di Lucy in the Sky, SCBD, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

POS-KUPANG.COM - Agnez Mo adalah salah satu seleb Indonesia yang sangat membanggakan.

Agnez Mo yang fokus menjalani karier di Amerika ini memang dikenal sebagai pekerja keras dan selalu yakin dengan tujuannya.

Agnez Mo yang lahir pada tahun 1986 dan berarti sekarang ini sudah berusia 33 tahun, ternyata sering ditanya soal kapan rencana dia untuk menikah lho, girls.

Untuk itu ketika dalam suatu wawancara bersama Najwa Shihab, Agnez Mo mengungkapkan kalau dia sering dikomplain soal kapan nikah.

Aku sering ngomongin ke my staff, kadang ada tuntutan keluarga, 'sudah umur segini, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cowok. For me, it's like I don't get it, like...(bagiku, aku seperti tidak paham, seperti...)," kata Agnez di video kanal YouTube Najwa Shihab.

"Kamu masih suka ditanyain itu (kapan kawin?) enggak?" tanya Najwa Shihab.

• Dinikahi Polisi dan Jadi Ibu Bhayangkari, Unggahan Penyanyi Dangdut Uut Permatasari Tuai Pujian

• Foto Ayu Ting Ting Disandingkan dengan Luna Maya, Agnez Mo, Nagita Slavina, Ibu Bilqis Tuai Hujatan

• Selamat! Agnez Mo & Stephanie Poetri Masuk Nominasi iHeartRadio Awards 2020 Bersaing Sama BTS Loh

• Tak Mengakui Berdarah Indonesia, Kewarganegaraan Agnez Mo Dicabut Diminta Netizen, Reaksi Eks Roger

• Agnez Mo, Jokowi dan 3 Orang Indonesia Ini Patungnya Ada di Madame Tussauds Singapura

• Patung Lilin Artis Agnez Mo Bakal Hiasi Madame Tussauds Singapura

Agnez Mo menjawab bahwa dia bersyukur memiliki keluarga yang berpikiran maju, yang lebih mementingkan perkembangan karakternya.

"They focus on my character, karakter Agnez gimana, bukan karakter si cowok yang Agnez mau married-in gimana," kata Agnez Mo.

Agnez Mo Mengaku Tidak Memiliki Darah Indonesia, Netizen: Kapan Pindah Negara? Jangan Tunggu Lama! (Instagram @agnezmo)

Meski begitu Agnez Mo tak memungkiri, tetap ada saja pertanyaan seperti itu yang ditujukan padanya.

• Dinikahi Polisi dan Jadi Ibu Bhayangkari, Unggahan Penyanyi Dangdut Uut Permatasari Tuai Pujian

• Foto Ayu Ting Ting Disandingkan dengan Luna Maya, Agnez Mo, Nagita Slavina, Ibu Bilqis Tuai Hujatan

• Selamat! Agnez Mo & Stephanie Poetri Masuk Nominasi iHeartRadio Awards 2020 Bersaing Sama BTS Loh

• Tak Mengakui Berdarah Indonesia, Kewarganegaraan Agnez Mo Dicabut Diminta Netizen, Reaksi Eks Roger

• Agnez Mo, Jokowi dan 3 Orang Indonesia Ini Patungnya Ada di Madame Tussauds Singapura

• Patung Lilin Artis Agnez Mo Bakal Hiasi Madame Tussauds Singapura

"Ada yang misalnya kayak ngomong, komplain, 'Duh Nez, kenapa fokusnya mesti karier mulu, entar telat'. Seolah-olah tujuan utama seorang perempuan itu kayaknya harus married," ucap Agnez Mo

Menurut dia, pertanyaan seperti itu justru menurunkan nilai seorang wanita.