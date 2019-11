Penyanyi Agnez Mo berpose seusai konferensi pers di Lucy in the Sky, SCBD, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

POS-KUPANG.COM - Agnez Mo, Jokowi dan 3 Orang Indonesia ini Patungnya ada di Madame Tussauds Singapura.

Melalui akun Instagram-nya, @agnezmo, pelantun "Damn I Love You" ini mengonfirmasi kabar tersebut.

"Madame Tussauds x Agnez Mo. Excited to be part of Madame Tussauds family," tulis Agnez dalam unggahannya di Instagram, Selasa (5/11/2019) Pada tanggal 8 November nanti, Agnez dijadwalkan akan bertemu dengan tim Madame Tussauds untuk melakukan pengukuran tubuhnya.

Sebelum Agnez, ada 4 tokoh Indonesia yang sudah memiliki figur lilin yang tersebar di beberapa cabang museum.

1. Anggun C Sasmi

Berpose duduk di kursi juri ajang Asia's Got Talent, patung lilin Anggun C Sasmi sudah terpajang sejak 2016, di Madame Tussauds Bangkok, Thailand.

Diketahui bahwa penyanyi berdarah Indonesia ini sukses merilis album dengan menembus pasar di 33 negara berbeda.

Hal ini membuat Anggun menjadi perempuan berdarah Indonesia pertama di Madame Tussauds.

Oleh karenanya, Agnez Mo akan menjadi perempuan kedua berdarah Indonesia di Madame Tussauds dan perempuan pertama Indonesia di Madame Tussauds Singapura.

2. Soekarno