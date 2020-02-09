Indonesian Idol
CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Top 4 Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB LIVE RCTI, Siapa Tersingkir?
CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Top 4 Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB LIVE RCTI, Siapa Tersingkir?
CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Top 4 Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB LIVE RCTI, Siapa Tersingkir?
POS-KUPANG.COM - CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Top 4 Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB LIVE RCTI, Siapa Tersingkir?
Ajang kompetisi Indonesian Idol 2020 akan memasuki babak Top 4 yang akan digelar Senin 10 Februari 2020 malam pukul 21.00 WIB.
Nantinya hanya akan ada 4 kontesntan tersisa yang unjuk kebolehan di Top 4 Indonesian Idol 2020 malam ini, Senin 10 Februari 2020.
Pengumuman tentang Top 4 ini disampaikan akun Instagram Indonesian Idol @indonesianidolid/
"Siapakah yang akan terus bertahan dan menjadi Idola Indonesia selanjutnya? Saksikan penampilan Finalis Top 4 SENIN, 10 Februari 2020 pukul 21.00 WIB. Jangan lupa VOTE Idolamu agar bisa terus lanjut ke Top 3!" tulis akun Indonesian Idol.
Akun Indonesian Idol juga memberikan hastag @OfficialRCTI #IndonesianIdol #HomeOfTheIdols #IdolxTokopedia #idolasmartfrenWOW #CeritaRasa #LoveLifeLoveMilk #PerfectSong
• LIVE RCTI Live Streaming Indonesian Idol Top 4 RCTI Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB Siapa Bertahan
• LINK Live Streaming Indonesian Idol Top 4 Senin 10 Februari 2020 RCTI, Vote Lyodra Nuca Ziva Tiara!
Saat ini tersisa 4 kontenstan Indonesian Idol 2020. Mereka adalah Lyodra, Nuca, Ziva dan Tiara.
"Saatnya kamu merasakan keseruan nonton langsung 3 episode terakhir panggung @indonesianidolid di studio RCTI+. Ayo beli tiketnya sekarang juga di aplikasi @rctiplusofficial sebelum kehabisan!" tulis Indonesian Idol.
Cara Vote Kontestan Indonesian Idol
|CARA VOTE & SMS Indonesian Idol Lyodra Ziva Tiara Nuca Senin 10 Februari 2020 Malam, LIVE RCTI
|LIVE RCTI Live Streaming Indonesian Idol Top 4 RCTI Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB Siapa Bertahan
|LINK Live Streaming Indonesian Idol Top 4 Senin 10 Februari 2020 RCTI, Vote Lyodra Nuca Ziva Tiara!
|LIVE RCTI! Link Live Streaming Indonesian Idol Senin 10 Februari 2020, Vote Lyodra Nuca Ziva Tiara
|LINK Live Streaming Indonesian Idol Top 4 di RCTI Senin Malam Ini Pukul 21.00 WIB, VOTE Jagoan Kamu