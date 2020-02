Ternyata, Acara Masak Punya Manfaat Positif untuk Kesehatan Anak!



POS-KUPANG.COM--Ternyata, Acara Masak Punya Manfaat Positif untuk Kesehatan Anak!

Acara atau kompetisi memasak tentu sudah tidak asing bagi penikmat dunia dapur.

Selama ini, kita menganggap hanya orang dewasa saja yang memperoleh manfaat dari acara-acara tersebut.

Namun, sebenarnya acara memasak juga punya manfaat yang sangat positif untuk kesehatan buah hati tersayang.

Melansir artikel dari Psychology Today, dalam sebuah studi yang dipublikasi dalam The Journal of Nutrition Education and Behavior melaporkan bahwa anak-anak yang menonton acara memasak makanan sehat cenderung untuk memiliki pilihan makanan yang jauh lebih sehat dibandingkan dengan anak-anak yang menonton acara yang memuat makanan tidak sehat.

Beberapa tips yang dapat dipraktekkan untuk membantu anak memilih makanan yang lebih sehat:

Pertama, pilih acara memasak yang cocok untuk ditonton bersama anak.

Kemudian ajak anak terlibat dalam kegiatan menonton bersama tersebut, bisa sebaga juri ataupun pihak ketiga yang mengomentari makanan secara komprehensif.

Jangan lupa untuk memberi contoh yang baik kepada buah hati bagaimana untuk makan sehat.