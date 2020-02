Live MNC TV! Jadwal Siaran Langsung Piala Gubernur Jatim, Arema FC vs Persija, Persebaya vs Persik

POS-KUPANG.COM - Jadwal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 tersaji pada 10 - 20 Februari 2020, Persebaya vs Persik via Live Streaming MNCTV di laga pembuka. Ada juga Arema FC vs Persija Jakarta

Ajang Piala Gubernur Jawa Timur 2020 (Piala Gubernur Jatim 2020) dapat ditonton via Siaran Langsung MNCTV Selain itu, dapat juga disaksikan melalui Live Streaming MNC TV di mnctv.com atau metube.id.

Laga Big Match Piala Gubernur Jatim 2020 pun bakal tersaji via Live Streaming MNCTV, di antaranya Persebaya vs Persik dan Arema FC vs Persija Jakarta.

Jadwal Piala Gubernur Jatim menjadi ajang pemanasan sebelum dimulainya kompetisi Liga 1 2020.

Piala Gubernur Jatim akan diikuti oleh delapan tim yang terbagi dalam dua grup.

Grup A diisi oleh Madura United, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Bhayangkara FC.

Stadion Gelora Bangkalan akan menjadi venue Grup A Piala Gubernur Jatim 2020.

Sedangkan Arema FC, Persela Lamongan, Persija Jakarta, dan Sabah FA akan bertarung di Grup B.

Empat tim Grup B menggunakan Stadion Kanjuruhan, Malang, untuk menggelar pertandingan.