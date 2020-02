Semarak HUT Gramedia ke-50 Tahun, Dapatkan Aneka Promo Serba Rp 50.000

Semarakkan HUT Gramedia ke-50 tahun, dapatkan aneka promo serba Rp 50.000

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Toko Buku Gramedia rayakan HUT ke-50 yang tepat jatuh pada Minggu (2/2/2020). Semarakkan HUT tersebut berbagai promo menarik bisa customer dapatkan ketika berkunjung dan berbelanja di Toko Buku Gramedia.

Promo yang ditawarkan berupa Best Price IT, untuk flash dan barang-barang IT. Customer bisa mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga miring.

• Jaksa Diminta `Gregetan Telusuri Puskesmas dan Jembatan Bermasalah

Promo selanjutnya masih dalam rangka Gramedia Anniversary ke-50 ada potongan Rp 50 ribu untuk semua jenis buku, dengan minimal transaksi Rp 250.000. Kedua promo ini berlaku mulai (2-9/2/2020).

Bagi pelajar, ada pula promo tas dan kaos kaki Eversac. Kaos kaki ditawarkan harga spesial hanya Rp 50.000 khusus pembelian 2 pcs.

Sedangkan pembelian tas Eversac akan mendapatlan potongan Rp 50.000 sampai 29 Februari.

• Pemkot Kupang Canangkan Februari-Maret Sebagai Bulan Hijau Kupang

"Semua serba 50 sesuai dengan ulang tahun toko," Sales Super Intendent, Yona Hattu, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Senin (3/2/2020).

Yona mengatakan ada pula promo dompet Tenny teensy wallet, dengan harga spesial Rp 50.000. Ada pula Moopi suprise untuk anak-anak, bantal leher, boneka tangan, hanya dengan harga spesial 50.000. Promo ini berlaku sampai akhir bulan.

Gramedia juga menyediakan Edutore agar pelanggan bisa belajar online. Ada diskon 50 persen untuk semua paket pelanggan. Customer cukup menginput kode promo GRAMEDIA50 pada aplikasi website Edutore. Maka bisa menikmati diskon tersebut.

"Ada pula redeem poin spesial di My Value, aplikasi member, tukar voucher potongan prodak spesial gramedia," ujarnya.

Caranya mudah saja, Yona, menjelaskan, redeem klik "pakai" pada voucher yang dipilih, klik "pilihan" pakai sekarang jika sudah akan menggunakannya. Apabila telah muncul kolom kode merchant, tunjukkan aplikasi kepada kasir untuk memasukkan kode merchant. Selanjutnya kode voucher akan muncul untuk melakukan pembayaran.

Disebutkannya redeem 1000 poin akan mendapatkan potongan Rp 25 ribu intuk eversac orga pouch, redeem 1.250 poin dapat potongan Rp 50.000 untuk eversac porta laptop sleeve dan 1.500 poin potongan Rp 50.000 untuk Eversac laptop cash.

"Jadi tunggu apalagi buruan ke Toko Buku Gramedia sekarang. Spesial ulang tahun banyak penawaran spesial di bulan ini," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).