POS-KUPANG.COM - Kunci Chord Gitar Lagu Hujan dari Utopia, Lengkap Liriknya

Chord kunci gitar dan lirik Hujan Utopia:

G C

Rinai hujan basahi aku

Am D

Temani sepi yang mengendap

G C

Kala aku mengingatmu

Am D

Dan semua saat manis itu

G Am Em C Em C