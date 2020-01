Heboh, Kaesang Tampil Kocak Mirip Bos Sunda Empire,Berseragam Dilengkapi Baret Promosi Sang Pisang

Di akun twitternya, Kaesang mengunggah meme kocak foto dirinya yang menggunakan seragam dan baret.

Maksud unggahan Kaesang itu sebagai salah satu cara mempromosikan bisnis miliknya. Kaesang juga kerap mempromosikan beberapa bisnisnya melalui media sosial.

Kaesang menamai empire-nya sebagai Sang Pisang Empire. Kaesang pun membuat parodi pernyataan petinggi Sunda Empire Rangga Sasana yang mengklaim NATO dibentuk berdasarkan tatanan ABCD.

Di meme yang diunggah Kaesang dibubuhi tulisan Sang Pisang Empire Tatanan Dasar ABCD. Sementara, ABCD merupakan kepanjangan Almond, Banroll, Cokelat dan Pisang.

Sebelumnya, Sunda Empire menghebohkan publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversial mereka.

