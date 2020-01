BERITA POPULER: Teddy Ketemu Hotman Paris, Hp ini Tak Bisa Gunakan WhatsApp & Arya Permana

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Sabtu 25 Januari 2020.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Hasil Otopsi Belum Keluar Teddy Suami Mendiang Lina eks Sule Tiba-tiba Ketemu Hotman Paris, Ada Apa?, Cek Smartphone Kamu, Februari 2020 Hp ini Tak Bisa Gunakan WhatsApp, Samsung, iPhone, Oppo, Vivo? dan Cerita Rokayah Ibunda Arya Permana, Bocah 10 Tahun yang Berhasil Turunkan Berat Badan 109 Kilogram.

1. Hasil Otopsi Belum Keluar Teddy Suami Mendiang Lina eks Sule Tiba-tiba Ketemu Hotman Paris, Ada Apa?

Kematian Lina masih diperbincangkan publik.

Kejadian mendadak ini membuat orang bertanya-tanya.

Tak heran jika Rizky Febian, anak Lina dari hasil pernikahannya dengan Sule, melaporkan kematian ibunya ke polrestabes Bandung.

Makam Lina kembali dibongkar (Kolase TribunStyle/Tribun Jabar)

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga, mengatakan polisi akan mengumumkan hasil otopsi jenazah Lina Jubaedah pada Selasa, (28/1/2020).

"Labfor (laboratorium forensik) menyampaikan pekan ini, hasil itu juga masih dilakukan analisis bersama dokter forensik yang lakukan otopsi bersama penyidik," kata Erlanggsa, Kamis (23/1/2020).

Tedy Pardiyana selama ini mengikuti semua proses hukum tersebut, termasuk saat jasad istrinya dibongkar lagi di kuburan.

Tetapi, kali ini Tedy Pardiyana menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, empat hari menjelang pengumuman otopsi Lina Jubaedah.

Tedy Pardiyana temui Hotman Paris Hutapea lalu menceritakan kematian sang istri, Lina Jubaedah.

"Halo saya dengan Tedy. Ia adalah suami almarhumah Lina (Jubaedah) yang suami pertama adalah Sule," ujar Hotman Paris dalam sebuah video, Jumat (24/1/2020).