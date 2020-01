Ezechiel N'Douassel Resmi Pamit dari Persib Bandung, Kata-kata Perpisahan Bikin Haru

Ezechiel telah resmi berpisah dengan Persib Bandung, ia tidak lagi bermain untuk tim besutan Robert Rene Alberts di musim 2020.

Pemain timnas Chad itu akan bergabung dengan Bhayangkara FC Musim Liga 1 2020.

Sebelum pindah ke Bhayangkara FC, Ezechiel dikabarkan telah meminta untuk mundur dari Persib Bandung.

Padahal saat itu ia masih memiliki kontrak dengan Persib hingga 2020.

• Pelatih Persib Bandung Pantau Bruno Matos dan Ilija Spasojevic, Ini Tujuannya, Bursa Liga 1 2020

Setelah itu, isu pun beredar bahwa ia bakal merapat ke Arema FC.

Namun kabar itu terbantahkan setelah Bhayangkara FC meresmikan Ezechiel.

Bhayangkara FC memperkenalkan Ezechiel pada Selasa (21/1/2020) melalui unggahan di instagram klub.

"The KING is here, King Ezechiel N'douassel. Welcome bro," tulis pernyataan Bhayangkara FC.