Chord dan Lirik Lagu

VIDEO: Chord Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu Justin Bieber Suami Hailey Baldwin ' Yummy'

VIDEO: Chord Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu Justin Bieber Suami Hailey Baldwin ' Yummy'

VIDEO: Chord Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu Justin Bieber Suami Hailey Baldwin ' Yummy'

POS-KUPANG.COM -  VIDEO: Chord Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu Justin Bieber Suami Hailey Baldwin ' Yummy'

Lagu baru milik Justin Bieber ini masuk dalam urutan ke-2 di Hot 100 Billboard minggu ini.

Lagu berjudul 'Yummy' dipopulerkan dan dinyanyikan oleh Justin Bieber. 

Video musik 'Yummy' oleh Justin Bieber ini rilis pada awal tahun 2020, yaitu pada tanggal 5 Januari lalu.

Dalam video klipnya tersebut Justin Bieber tampil dengan tema serba pink dari mulai rambut hingga pakaiannya.

Sejak dirilis musik video 'Yummy' ini sudah ditonton oleh lebih dari 78 juta kali penonton di YouTube.

Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Yummy' - Justin Bieber:

[Intro]

D7sus2  Em7

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Tags
Justin Bieber
Chord dan Lirik Lagu
POS-KUPANG.COM
Selena Gomez
Hailey Baldwin
Video
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Editor: maria anitoda
Sumber: Tribun Manado
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