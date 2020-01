VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Glenn Fredly Suami Mutia Ayu ' Januari' Ambil Gitarmu Sekarang!

POS-KUPANG.COM - VIDEO: Chord dan Lirik Lagu Glenn Fredly Suami Mutia Ayu ' Januari' Ambil Gitarmu Sekarang!

Berikut ini chord 'Januari' yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly.

Lagu 'Januari' Ini adalah lagu Glenn Fredly yang cukup hits dan dikenal banyak orang.

Lagu ini bercerita kisah cinta yang harus berakhir di bulan Januari.

Lagu ini banyak dinyanyikan seseorang yang mempunyai pengalaman cinta yang pahit di bulan Januari.

Lagu ini terdapat di album Selamat Pagi, Dunia yang dirilis pada 2002.

Berikut chord 'Januari' dari Gleen Fredly

F G Am

Berat bebanku

F G Am

Meninggalkanmu

F G Am G C G F

Separuh nafas jiwaku.. sirna

F G Am

Bukan salahmu

F G Am

Apa dayaku

F G Am G C

Mungkin benar cinta sejati

G F G F

Tak berpihak pada kita..