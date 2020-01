All You Can Eat di Swiss-Belinn Kristal

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bulan ini, bulan yang sangat istimewa bagi masyarakat Thionghoa. Pada 25 Januari nanti, masyarakat Tionghoa akan merayakan tahun baru China. Tahun ini, masyarakat Tionghoa mempercayainya sebagai tahun keberuntungan bagi orang dengan shio Tikus Logam Jantan.

"Dalam suasana ini, Swiss-Belinn Kristal Kupang menawarkan rangkaian promo Restaurant Swiss-BistroTM dengan Chinese New Year Dinner dan Chinese New Year Brunch. Masyarakat kota Kupang dapat merayakan momen kebersamaan dan kekeluargaan bersama Swiss-belinn Kristal Kupang," kata Executive Secretary and Marcom, Bernadeth Helena Ayuningrum, di Kupang, Senin (20/1).

Menurutnya, promo spesial ini dapat dinikmati pada 23 dan 24 Januari 2020. Masyarakat Kota Kupang cukup membayar Rp99.999,-nett per orang untuk menu buffet All You Can Eat. "Pengunjung dapat menyantap menu makanan dari makanan pembuka sampai makanan penutup sepuasnya. Menu yang dihadirkan juga menu dengan nuansa Chinese," kata Bernadeth.

Untuk masyarakat yang ingin merayakan Chinese New Year pada 25 Januari 2020, Swiss-Belinn Kristal Kupang menawarkan Chinese New Year Brunch dengan harga Rp74.999,-nett per orang.

Sama seperti Chinese New Year Dinner, untuk Brunch sistemnya adalah Buffet All You Can Eat yang bisa dinikmati dari pukul 10.00 -12.00 wita.

"Di bulan baru dan tahun yang baru, kami menawarkan Chinese New Year Dinner dan Buffet yang dapat menemani masyarakat Tionghoa ataupun non saat merayakan pergantian tahun China. Bapak, ibu yang memesan juga dapat makan sepuasnya dengan cita rasa Chinese di dalam menunya," tutupnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)