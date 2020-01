VIDEO: Chord Kunci Gitar Simple dan Lirik Lagu 10,000 Hours - Dan + Shay ft Justin Bieber

Lagu berjudul '10,000 Hours' dipopulerkan dan dinyanyikan oleh Dan + Shay & Justin Bieber'.

Dilansir dari Instagram @Billboardcharts, lagu berjudul 10,000 Hours ini meraih posisi ke-5 minggu ini di Hot 100 Billboard.

Lagu kolaborasi antara Dan + Shay dengan Justin Bieber ini dirilis pada bulan Oktober 2019 lalu.

Musik video 10,000 Hours yang di rilis di YouTube resmi milik Dan + Shay, hingga kini telah ditonton oleh 105,8 juta kali penonton di YouTube.

(Link download lagu ada di akhir berita)

Berikut chord gitar dan lirik lagu '10,000 Hours' - Dan + Shay & Justin Bieber:

[Intro]

G G/B C

Do you love the rain, does it make you dance

G

When you’re drunk with your friends at a party?

G G/B C

What’s your favorite song, does it make you smile?

G

Do you think of me?

G Em C G

When you close your eyes, tell me what are you dreamin’?

G Em C G

Everything, I wanna know it all, mmm