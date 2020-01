Abdul Idol Lamaran, Inilah Sosok Calon Istri, Artika Rustam: Bukan Orang Sembarangan! 

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol 2018, Ahmad Abdul.

Abdul Idol baru saja melamar kekasih hatinya secara resmi.

Calon istri Abdul bukan sosok sembarangan.

Artika Rustam namanya, merupakan seorang ratu kecantikan.

Artika Rustam adalah Putri Gorontalo 2019 yang juga menjadi finalis Putri Indonesia 2019.

Acara lamaran sejoli ini sebenarnya telah digelar pada Desember 2019 lalu.

Namun mereka baru mengunggah foto-fotonya pada Jumat 17 Januari 2020.

Artika Rustam memposting video singkat acara lamarannya bersama Abdul melalui Instagram.

"17 / 12 / 2019

Our journey isn’t perfect, but it’s ours and i’ll stick with you till the end @ahmadabdmusic," tulisnya di Instagram.

(17/12/2019

Perjalanan kita tidak sempurna, tapi inilah kita dan aku akan selalu bersamamu sampai akhir)