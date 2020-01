Daebak, Lagu Terbaru BTS Black Swan Trending! Puncaki iTunes Chart di 93 Negara!

POS-KUPANG.COM - Rilis lagu 'Black Swan', BTS terinspirasi dari sosok ini hingga puncaki tangga lagu iTunes di 93 negara.

Kabar gembira untuk para penggemar boyband K-pop, BTS.

Pasalnya, BTS baru saja merilis single terbaru mereka berjudul 'Black Swan' pada 17 Januari 2020.

Lagu 'Black Swan' sendiri merupakan lagu pra-rilis untuk album terbaru mereka bertajuk 'Map of the Soul: 7'.

Sementara itu, album 'Map of the Soul: 7' rencananya akan dirilis pada 21 Februari 2020 mendatang.

BTS (Twitter/@bts_bighit)

Selain itu, mereka juga merilis music video untuk 'Black Swan' melalui kanal YouTube Big Hit Label.

Music video 'Black Swan' sendiri berhasil menarik perhatian para penggemar.

Berbeda dari music video BTS pada umumnya, music video ini justru menyuguhkan art film.

“A dancer dies twice — once when they stop dancing, and this first death is the more painful.”

Arti dari kutipan itu adalah "Seorang penari mati dua kali - sekali mereka berhenti menari dan kematian pertama ini menjadi yang lebih menyakitkan."

Seperti TribunStyle lansir dari Soompi, lagu ini menceritakan tentang ketakutan seorang seniman yang tak bisa lagi tampil di atas panggung.

Lagu 'Black Swan' memuncaki sejumlah tangga lagu di Korea Selatan setelah beberapa jam dirilis.